رئيس بايرن ميونخ مهاجماً برشلونة: كيميتش لاعبنا

وجه هيربرت هاينر رئيس نادي بايرن ميونخ بطل الدوري الألماني لكرة القدم، انتقادات لنادي برشلونة بعد ادعاءات حول إعراب النادي الإسباني عن اهتمامه بضم جوشوا كيميتش، مؤكدا أن اللاعب الدولي ليس معروضا للبيع.

وقال هاينر لشبكة "سكاي سبورتس" يوم السبت: لا أفهم تماما لماذا يطاردون لاعبنا بشكل علني وفج. جوشوا كيميتش عنصر أساسي معنا، إنه قائد، هو القائد الثالث لنا وقد فاز بالفعل بالعديد من الألقاب معنا وسيفوز بالمزيد من الألقاب معنا في المستقبل".

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وكان تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة وصف كيميتش بأنه "لاعب بارز" في مركزه ويتفهم متطلبات كرة القدم.

ولدى سؤاله عما إذا كان كيميتش قد يصبح خليفة لسيرخيو بوسكيتس مع برشلونة، أشار تشافي إلى أن "كيميتش مرتبط بعقد، إذا فتح الباب سيكون هناك محادثات مع بايرن ميونخ".

وقال كيميتش يوم الثلاثاء الماضي "يتبقى لي عامان في عقدي مع بايرن ميونخ، ولدينا خطط كبيرة هناك".