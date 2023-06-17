مبابي يتألق ويقود فرنسا للفوز على جبل طارق بثلاثية

عزز منتخب فرنسا صدارته للمجموعة الثانية بتصفيات كأس أمم أوروبا لكرة القدم المقرر إقامتها في ألمانيا صيف العام المقبل، وذلك بعد فوزه على منتخب جبل طارق 3 - صفر يوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة.
ورفع منتخب فرنسا رصيده إلى تسع نقاط في صدارة المجموعة، فيما يحتل منتخب جبل طارق المركز الخامس والأخير بدون رصيد من النقاط.
وتقدم منتخب فرنسا عن طريق أوليفييه جيرو في الدقيقة الثالثة، قبل أن يضيف كيليان مبابي الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.
وفي الدقيقة 78 سجل أيمن مويلحي الهدف الثالث للمنتخب الفرنسي بالخطأ في مرمى منتخب بلاده جبل طارق.
وفي مباراة أخرى بنفس الجولة، فاز منتخب اليونان على نظيره الأيرلندي 2 - 1.
ورفع منتخب اليونان رصيده إلى ست نقاط في المركز الثاني، فيما يحتل منتخب أيرلندا المركز الرابع والأخير بدون رصيد من النقاط.
وتقدم منتخب اليونان عن طريق أناستاسيوس باكاسيتاس في الدقيقة 15 من ضربة جزاء، قبل أن يدرك ناثان كولينز التعادل لأيرلندا في الدقيقة 27.
وفي الدقيقة 49 سجل يورجوس ماسوراس الهدف الثاني للمنتخب اليوناني.
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