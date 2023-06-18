البرتغال تعبر البوسنة والهرسك بثلاثية سيلفا وفرنانديز

فاز منتخب البرتغال على ضيفه منتخب البوسنة والهرسك 3 - صفر يوم السبت في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة العاشرة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2024).

وشهدت أيضا هذه الجولة فوز منتخب سلوفاكيا على أيسلندا 2 - 1 ولوكسمبورغ على ليختنشتاين 2 - صفر.

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وسجل هدفي المنتخب البرتغالي برناردو سيلفا في الدقيقة 44 وبرونو فرنانديز (هدفين) في الدقيقتين 77 والثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع المنتخب البرتغالي رصيده إلى تسع نقاط في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد المنتخب البوسني عند ثلاث نقاط في المركز الرابع.

وفي المباراة الثانية، فاز منتخب سلوفاكيا على مضيفه منتخب أيسلندا 2 - 1.

وسجل هدفي منتخب سلوفاكيا يوراي كوتشكا وتوماس سوسلوف في الدقيقتين 27 و70، فيما سجل هدف منتخب ايسلندا ألفريد فينبوغاسون في الدقيقة 41 من ركلة جزاء.

ورفع منتخب سلوفاكيا رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثاني، وتوقف رصيد منتخب أيسلندا عند ثلاث نقاط في المركز الخامس الأخير.

وفي المباراة الثالثة، حقق منتخب لوكسمبورج فوزه الأول بالمجموعة وتغلب على ضيفه منتخب ليختنشتاين 2 - صفر.

وتقدم دانيل سيناني بهدف لمنتخب لوكسمبورغ في الدقيقة 59 ثم أضاف جيرسون رودريغيز الهدف الثاني قبل دقيقة واحدة من النهاية.

ورفع منتخب لوكسمبورغ رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثالث من فوز وهزيمة وتعادل وظلت ليختنشتاين بدون رصيد في المركز الأخير بعد أن منيت بالهزيمة الثالثة على التوالي.