الجزائر تهزم أوغندا بصعوبة في التصفيات الإفريقية

سجل محمد الأمين عمورة هدفين لتفوز الجزائر 2-1 على مضيفتها أوغندا وتحقق انتصارها الخامس على التوالي في المجموعة السادسة لتصفيات كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم يوم الأحد.
ورفعت الجزائر، التي ضمنت التأهل للبطولة المقامة بساحل العاج مطلع العام المقبل، رصيدها إلى 15 نقطة من خمس مباريات في صدارة المجموعة. وتوقف رصيد أوغندا عند أربع نقاط في المركز الثالث.
ومنح الأمين عمورة التقدم بهدف قبل الاستراحة بثلاث دقائق وأضاف الهدف الثاني بعد تمريرة البديل رياض محرز في الدقيقة 67.
وقلص البديل فهد بايو النتيجة لأوغندا قبل دقيقتين من النهاية.
وفي وقت سابق، فازت تنزانيا 1-صفر على النيجر لترفع رصيدها إلى سبع نقاط في المركز الثاني. بينما تجمد رصيد الفريق الخاسر عند نقطتين في المركز الأخير.
وتلعب تنزانيا في ضيافة الجزائر في الجولة المقبلة والأخيرة، وسيكون التعادل كافيا لضمان تأهلها لكأس الأمم.
-
منتخب البرازيل يرتدي الأسود أمام غينيا لمحاربة العنصريةيخوض المنتخب البرازيلي لكرة القدم مباراته الودية أمام غينيا بزي أسود بالكامل للمرة الأولى في تاريخه، وذلك في إطار محاربة العنصرية، بحسب ما أفاد ... رياضة عالمية
-
المنتخب الجنوب الإفريقي يهزم المغربي في تصفيات كأس إفريقياألحق منتخب جنوب إفريقيا الهزيمة الأولى بضيفه المغربي في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا بكوت ديفوار، وفاز عليه 2 - 1 يوم السبت ضمن منافسات المجموعة ... رياضة عربية
-
المنتخب السعودي للناشئين يكسب أستراليا في كأس آسيا 2023افتتح المنتخب السعودي تحت 17 عامًا يوم الجمعة مشواره في منافسات كأس آسيا 2023 التي تستضيفها تايلاند بفوز على نظيره الأسترالي 2-0، ضمن مباريات المجموعة ... رياضة سعودية