إيطاليا تعمق جراح هولندا وتقتنص برونزية دوري الأمم

اقتنص منتخب إيطاليا الميدالية البرونزية في بطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، عقب فوزه المثير 3 - 2 على مضيفه منتخب هولندا، يوم الأحد، في مباراة تحديد المركز الثالث للمسابقة القارية.

وعلى ملعب (دي غرولش فيست) بمدينة آنشخيده الهولندية، افتتح فيديريكو ديماركو التسجيل مبكرا لمصلحة إيطاليا في الدقيقة السادسة، قبل أن يضيف زميله ديفيد فراتسي الهدف الثاني في الدقيقة 20.

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وقلص منتخب هولندا الفارق، عقب تسجيل ستيفن بيرجوين هدفا للمنتخب البرتقالي في الدقيقة 68، لكن سرعان ما أعاد فيديريكو كييزا فارق الهدفين، بإحرازه الهدف الثالث للمنتخب الإيطالي في الدقيقة 72.

واشتعلت المباراة في الدقائق الأخيرة من جديد، عقب تسجيل جورجينيو فاينالدوم الهدف الثاني لهولندا في الدقيقة 89، ليحاول المنتخب الملقب بـ(الطواحين) إدراك التعادل خلال الوقت المحتسب بدلا من الضائع، والدفع بالمباراة إلى ركلات الترجيح، ولكن دون جدوى.

وخاض منتخب إيطاليا مباراة تحديد المركز الثالث، عقب خسارته 1 - 2 أمام نظيره الإسباني في الدور قبل النهائي، الذي شهد هزيمة موجعة للمنتخب الهولندي 2 - 4 أمام منتخب كرواتيا، يوم الأربعاء الماضي.

وتأتي تلك الخسارة لتضاعف من جراح منتخب هولندا، الذي واصل نتائجه المخيبة مع مديره الفني رونالد كومان.

واستهل منتخب هولندا مشواره في المجموعة الثانية بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية (يورو 2024) بالخسارة صفر - 4 أمام مضيفه منتخب فرنسا، قبل أن يفوز 3 - صفر على ضيفه منتخب جبل طارق (المتواضع) في الجولة الثانية.

وكانت مرحلة المجموعات في تلك النسخة لدوري الأمم انطلقت عام 2022، حيث تأهلت 4 منتخبات للمربع الذهبي بعدما تصدرت مجموعاتها في المستوى الأول للبطولة، وهي إسبانيا وكرواتيا وإيطاليا وهولندا، قبل أن تجرى الأدوار النهائية للمسابقة على الأراضي الهولندية.

يذكر أن المباراة النهائية للبطولة سوف تجرى في وقت لاحق بين منتخبي إسبانيا وكرواتيا في مدينة فينورد الهولندية، حيث يتطلع كل منهما للفوز باللقب للمرة الأولى في تاريخهما.