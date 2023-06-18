"سكاي": وولفرهامبتون يوافق على انتقال روبن نيفيز إلى الهلال

كشفت شبكة "سكاي سبورتس"، يوم الأحد، عن موافقة نادي وولفرهامبتون الإنجليزي على بيع لاعبه روبن نيفيز إلى الهلال السعودي.
كما ذكر موقع صحيفة "ذا أتلتيك" الأميركية، أن الهلال السعودي وافق على المبلغ الذي طلبه اللاعب الدولي البرتغالي، وأضافت الصحيفة أن نيفيز سينتقل من الدوري الإنجليزي الممتاز إلى السعودي، مع تبقي عام واحد على عقده مع وولفرهامبتون.
وأوضحت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكاتالونية، أن لاعب خط الوسط البالغ من العمر "26 عاما" يقترب من أن يصبح لاعبا جديدا لفريق الهلال، وكل شيء يشير إلى أنه لن ينضم إلى برشلونة هذا الصيف.
ولفتت الصحيفة إلى أن النادي الكتالوني أراد التعاقد مع لاعب وولفرهامبتون بعدما تم عرضه من قبل وكيله جورجي مينديز، لكن أنسو فاتي رفض مغادرة برشلونة، مما يعني صعوبة ضم نيفيز بسبب الوضع الاقتصادي لبرشلونة.
وخاض اللاعب البرتغالي 253 مباراة مع وولفرهامبتون، سجل 30 هدفا وصنع 13 هدفا أيضا، كما يملك 39 مباراة دولية مع منتخب بلاده.
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