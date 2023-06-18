في مباراة ضد العنصرية.. البرازيل تتغلب على غينيا برباعية

تفوقت البرازيل على غينيا 4-1 في مباراة ودية يوم السبت حيث سجل جولينتون ورودريغو وإيدر ميليتاو وفينيسيوس جونيور لأبطال العالم خمس مرات الذين ارتدوا طقما أسود بالكامل في الشوط الأول للترويج لحملة مناهضة للعنصرية.

كانت هذه هي الأولى من مباراتين وديتين للبرازيل ضد الدول الإفريقية لدعم مهاجم ريال مدريد فينيسيوس الذي تعرض لإساءات عنصرية في مباراة بالدوري الإسباني في فالنسيا في مايو، وهي المرة العاشرة التي تبلغ فيها الرابطة عن الحوادث المشابهة.

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وافتتح جولينتون لاعب خط وسط نيوكاسل يونايتد، الذي ظهر دوليا لأول مرة، التسجيل في الدقيقة 26 بتسديدة من مسافة قريبة من كرة مرتدة. وأضاف رودريغو الثاني بعد خمس دقائق بتسديدة قوية.

واستغل غيراسي سيرهو تشتت دفاع البرازيل ليقلص الفارق لغينيا بضربة رأس لكن ميليتا عزز تقدم البرازيل بضربة رأس ليكمل بهدها فينيسيوس الرباعية من ركلة جزاء قبل أربع دقائق من النهاية.

وتلعب البرازيل مع السنغال في لشبونة يوم الثلاثاء.