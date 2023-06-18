في مباراة ضد العنصرية.. البرازيل تتغلب على غينيا برباعية

تفوقت البرازيل على غينيا 4-1 في مباراة ودية يوم السبت حيث سجل جولينتون ورودريغو وإيدر ميليتاو وفينيسيوس جونيور لأبطال العالم خمس مرات الذين ارتدوا طقما أسود بالكامل في الشوط الأول للترويج لحملة مناهضة للعنصرية.
كانت هذه هي الأولى من مباراتين وديتين للبرازيل ضد الدول الإفريقية لدعم مهاجم ريال مدريد فينيسيوس الذي تعرض لإساءات عنصرية في مباراة بالدوري الإسباني في فالنسيا في مايو، وهي المرة العاشرة التي تبلغ فيها الرابطة عن الحوادث المشابهة.
وافتتح جولينتون لاعب خط وسط نيوكاسل يونايتد، الذي ظهر دوليا لأول مرة، التسجيل في الدقيقة 26 بتسديدة من مسافة قريبة من كرة مرتدة. وأضاف رودريغو الثاني بعد خمس دقائق بتسديدة قوية.
واستغل غيراسي سيرهو تشتت دفاع البرازيل ليقلص الفارق لغينيا بضربة رأس لكن ميليتا عزز تقدم البرازيل بضربة رأس ليكمل بهدها فينيسيوس الرباعية من ركلة جزاء قبل أربع دقائق من النهاية.
وتلعب البرازيل مع السنغال في لشبونة يوم الثلاثاء.
-
منتخب البرازيل يرتدي الأسود أمام غينيا لمحاربة العنصريةيخوض المنتخب البرازيلي لكرة القدم مباراته الودية أمام غينيا بزي أسود بالكامل للمرة الأولى في تاريخه، وذلك في إطار محاربة العنصرية، بحسب ما أفاد ... رياضة عالمية
-
البرازيل لا تمانع انتظار أنشيلوتي حتى صيف 2024كشف إدنالدو رودريغيز رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم يوم الثلاثاء، أنه يتوقع أن يلتقي مع كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد أو ممثليه من أجل مناقشة ... رياضة عالمية
-
رئيس البرازيل بغضب: عاجزون عن تشكيل منتخب قويانتقد الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الثلاثاء، جودة كرة القدم في البلد المتوج بطلا للعالم خمس مرات، وغياب مدرب على رأس منتخب ... رياضة عالمية