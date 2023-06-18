كولوسيفسكي لاعباً لتوتنهام حتى 2028

حسم نادي توتنهام لكرة القدم يوم السبت صفقة الجناح السويدي ديان كولوسيفسكي من يوفنتوس الإيطالي بعدما قرر التعاقد معه حتّى العام 2028، بحسب ما أعلن ثامن الدوري الإنجليزي لكرة القدم.
ولعب كولوسيفسكي على سبيل الإعارة مع توتنهام خلال الأشهر الـ 18 الاخيرة بعدما كان انتقل إلى صفوفه في يناير 2022، منهياً موسمه الأول في المركز الرابع في البريميرليغ.
ولكن أول موسم كامل له مع نادي شمال لندن كان أقل نجاحاً حيث سجل هدفين فقط في 37 مباراة، كما لاحقته لعنة الاصابات التي ابعدته عن الملاعب.
قال توتنهام في بيان "يسعدنا أن نعلن التوقيع الدائم لديان كولوسيفسكي من يوفنتوس".
وأضاف "بعد انضمامه إلى النادي قادماً من الدوري الإيطالي في يناير 2022، على سبيل الإعارة المبدئية لمدة 18 شهراً، وقّع اللاعب الدولي السويدي عقداً يستمر حتى عام 2028".
وفقاً للتقارير، سيدفع توتنهام 30 مليون يورو (33 مليون دولار) مقابل التعاقد مع اللاعب البالغ 23 عاماً. وهي أول صفقة يجريها توتنهام منذ أن تولى المدرب الاسترالي الجديد أنج بوستيكوغلو مهامه الفنية في النادي.
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