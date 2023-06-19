ركلات الترجيح تمنح إسبانيا لقب دوري الأمم الأوروبية

توج منتخب إسبانيا بلقب دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه، عقب فوزه 5 - 4 بركلات الترجيح على منتخب كرواتيا مساء الأحد، في المباراة النهائية للمسابقة القارية، التي أقيمت على ملعب (فينورد) بمدينة روتردام الهولندية.

وعجز المنتخبان عن هز الشباك خلال الوقت الأصلي، الذي انتهى بالتعادل بدون أهداف، ليحتكما إلى لعب الوقت الإضافي لمدة نصف ساعة مقسمة بالتساوي على شوطين، لكنهما واصلا إخفاقهما في التسجيل، لتحسم ركلات الترجيح الموقف، بعدما ابتسمت لمصلحة المنتخب الإسباني.

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ولعب أوناي سيموني، حارس مرمى المنتخب الإسباني، دور البطولة في اللقاء، بعدما تصدى لركلتين من المنتخب الكرواتي خلال ركلات الترجيح.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي تحسم فيها ركلات الترجيح المنتخب الفائز بدوري الأمم، حيث توج منتخب البرتغال بلقب النسخة الأولى، عقب فوزه 1 - صفر على نظيره الهولندي بالعاصمة البرتغالية لشبونة، فيما فاز المنتخب الفرنسي بلقب النسخة الثانية بانتصاره 2 - 1 على منتخب إسبانيا في مدينة ميلان الإيطالية.