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توني كروس

ريال مدريد يمدد عقد توني كروس

مدريد - د ب أ
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أعلن نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم يوم الأربعاء تمديد تعاقده مع لاعب خط الوسط توني كروس لمدة عام واحد ليظل اللاعب ضمن صفوف الفريق حتى 30 يونيو 2024.

وسيقضي النجم الألماني كروس "33 عاما" بذلك موسمه العاشر مع ريال مدريد.

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وخاض توني كروس 417 مباراة مع ريال مدريد وأحرز معه 20 لقبا منها أربعة ألقاب في دوري أبطال أوروبا.

ويعد كروس ، المتوج مع المنتخب الألماني بلقب كأس العالم 2014 والذي اعتزل اللعب الدولي في 2021، لاعب كرة القدم الألماني الأكثر نجاحا على الإطلاق.

ويتحرك ريال مدريد لتجديد دماء فريقه بعد موسم فقد خلاله لقب الدوري الإسباني الذي انتزعه برشلونة كما خسر لقب دوري أبطال أوروبا الذي توج به مانشستر سيتي الإنجليزي، لكن يبدو أن خبرة كروس لا تزال تشكل عنصرا أساسيا بالفريق الملكي.

وشهد ريال مدريد مؤخرا رحيل النجم الفرنسي كريم بنزيمة إلى نادي الاتحاد السعودي.

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