ليفاندوفسكي يلمح إلى قرب اعتزاله

ألمح البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة الإسباني إلى أن اعتزاله بات قريبًا، مشيرًا إلى أنه قد ينهي مسيرته مع النادي الكاتالوني.

وصل ليفاندوفسكي (34 عاماً) إلى برشلونة في صيف العام 2022 بعد ثمانية أعوام مع بايرن ميونيخ الألماني الذي سجل معه 344 هدفًا ورفع معه لقب دوري أبطال أوروبا.

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تأقلم سريعًا في كاتالونيا مسجلا 33 هدفًا في جميع المسابقات، بينها 23 في الدوري الإسباني، ليحرز لقب الهدّاف ويساهم في تتويج برشلونة بلقب الليغا.

قال في حديث مع الصحافة البولندية على هامش النافذة الدولية ضمن تصفيات كأس أوروبا 2024 ردًا على خططه المستقبلية: اعتزالي؟ قريب أكثر مما هو بعيد. من المحتمل جدًا أن أنهي مسيرتي في برشلونة حيث أشعر بالراحة أنا وعائلتي.

ورغم أنه لا يزال هدافًا من الطراز الرفيع، أقرّ البولندي أنه سجل أقل من المعتاد نظرًا للدور الجديد الذي طلبه منه المدرب تشافي هرنانديز.

قال في هذا الصدد: شعرت وكأني سجلت خمسة او ستة أهداف لأنه تحتم عليّ القيام بأشياء أخرى. دوري كان مهمًا ليس فقط على أرض الملعب ولكن خارجه، كان عليّ أن أتأقلم مع دوري الجديد.