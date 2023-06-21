مانشستر سيتي يتوصل إلى اتفاق لضم كوفاسيتش

توصل نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم إلى اتفاق لضم لاعب خط الوسط ماتيو كوفاسيتش من تشيلسي مقابل 30 مليون جنيه إسترليني (38.1 مليون دولار).

وعلمت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" أن مانشستر سيتي، المتوج في الموسم المنقضي بثلاثية الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، سيدفع في البداية 25 مليون إسترليني لضم اللاعب الكرواتي الدولي البالغ من العمر 29 عاما، بينما تعتمد الخمسة ملايين إسترليني الأخرى على متغيرات وملاحق من المحتمل إضافتها.

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وكان كوفاسيتش، الذي انضم إلى تشيلسي قادما من ريال مدريد في عام 2018، بصدد بدء العام الأخير من عقده مع تشيلسي.

وأشارت وكالة الأنباء البريطانية إلى أن مانشستر سيتي يسعى الآن لإبرام اتفاقه مع اللاعب.

وسيصبح كوفاسيتش أول صفقات مانشستر سيتي عقب نهاية الموسم وسيعزز خيارات المدير الفني بيب غوارديولا في وسط الملعب، في الوقت الذي تبدو فيه الصورة ضبابية بشأن مستقبل إلكاي غندوغان مع الفريق.

وينتهي عقد غندوغان مع مانشستر سيتي بنهاية يونيو الجاري، ولم يجر التوصل إلى اتفاق مع اللاعب الألماني الدولي حول التجديد.

وقد يصبح كوفاسيتش،المتوج بلقب دوري الأبطال ثلاث مرات مع ريال مدريد ومرة واحدة مع تشيلسي، واحدا من عدة لاعبين يرحلون عن صفوف تشيلسي، حيث يتحرك المدير الفني الجديد ماوريسيو بوتشيتينو لتقليص الفريق.