هافيرتز على بعد خطوات من الانضمام إلى أرسنال

كشف موقع "ذا أثلتيك" يوم الأربعاء أن أرسنال اللندني توصل لاتفاق مبدئي لضم الألماني كاي هافيرتز لاعب جاره تشيلسي مقابل 65 مليون جنيه إسترليني.

وأكد التقرير أن هافيرتز توصل لاتفاق بخصوص بنود العقد وأن أرسنال سيدفع 62 مليون جنيه إسترليني بشكل مبدئي لضم اللاعب البالغ عمره 24 عاما مع وجود إضافات أخرى بقيمة ثلاثة ملايين إسترليني.

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وإذا انضم، سيصبح هافيرتز ثاني أغلى صفقة في تاريخ أرسنال بعدما دفع النادي 72 مليون جنيه إسترليني لضم الإيفواري نيكولا بيبي في 2019.

وكان الألماني الدولي هافيرتز قد انضم إلى تشيلسي بعقد لخمس سنوات في 2020 مقابل 71 مليون إسترليني بعدما قضى موسمين رائعين مع باير ليفركوزن في الدوري الألماني.

ومع تشيلسي، فاز هافيرتز بلقب دوري أبطال أوروبا في موسمه الأول وسجل هدف الانتصار في نهائي 2021 أمام مانشستر سيتي.

وشغل هافيرتز عدة مراكز في خط الهجوم وخط الوسط، وسجل 14 هدفا خلال موسم 2021-2022 لكنه اكتفى بتسعة أهداف في الموسم الماضي حيث عانى تشيلسي تحت قيادة ثلاثة مدربين مختلفين واحتل المركز 12، بينما حل أرسنال ثانياً خلف مانشستر سيتي بعدما أمضى الجزء الأكبر من الموسم في الصدارة.