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ميليك يوفنتوس
ميليك لعب مع يوفنتوس الموسم المنصرم على سبيل الإعارة

يوفنتوس يضم البولندي ميلك بشكل دائم

تورينو - رويترز
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أعلن يوفنتوس عملاق دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم التعاقد بشكل نهائي مع أركاديوش ميليك بعقد لمدة ثلاث سنوات يوم الأربعاء.

وقال يوفنتوس في بيان إنه ضم ميليك، الذي لعب مع الفريق الموسم الماضي على سبيل الإعارة من أولمبيك مرسيليا، بشكل نهائي مقابل 6.3 مليون يورو مع وجود إضافات بقيمة 1.1 مليون يورو على مدار فترة التعاقد.

وسجل المهاجم البولندي ميليك تسعة أهداف في 39 مباراة خلال الموسم الماضي في كل المسابقات كما صنع هدفا واحدا، إذ احتل فريق "السيدة العجوز" المركز السابع.

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