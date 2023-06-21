يوفنتوس يضم البولندي ميلك بشكل دائم

وضع القراءة
100% حجم الخط
أعلن يوفنتوس عملاق دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم التعاقد بشكل نهائي مع أركاديوش ميليك بعقد لمدة ثلاث سنوات يوم الأربعاء.
وقال يوفنتوس في بيان إنه ضم ميليك، الذي لعب مع الفريق الموسم الماضي على سبيل الإعارة من أولمبيك مرسيليا، بشكل نهائي مقابل 6.3 مليون يورو مع وجود إضافات بقيمة 1.1 مليون يورو على مدار فترة التعاقد.
وسجل المهاجم البولندي ميليك تسعة أهداف في 39 مباراة خلال الموسم الماضي في كل المسابقات كما صنع هدفا واحدا، إذ احتل فريق "السيدة العجوز" المركز السابع.
مادة اعلانية
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
يوفنتوس يتوصل لاتفاق تسوية مع السلطات في قضية الرواتبأعلنت سلطات كرة القدم الإيطالية يوم الثلاثاء، التوصل لاتفاق لتسوية نزاع قانوني مع يوفنتوس في قضية تتعلق بارتكاب مخالفات مزعومة في دفع رواتب ... رياضة عالمية
-
يوفنتوس يتعرض لعقوبة جديدةيوفنتوس يتعرض لعقوبة جديدة..وعيد ميلاد أرشافين يدخل آرسنال في ورطة..ومينديز يصف رونالدو بالأفضل في تاريخ كرة القدم. الرياضة في دقيقتين
-
أليغري: موسم يوفنتوس انتهى في إشبيليةقال ماسيميليانو أليغري مدرب يوفنتوس، إن موسم فريقه انتهى فعليا عقب الخسارة من إشبيلية في قبل نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم في وقت سابق هذا ... رياضة عالمية
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية