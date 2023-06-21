"يويفا" يوقف مورينيو لشتمه حكماً

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قررت لجنة التأديب في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، يوم الأربعاء، إيقاف البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب روما الإيطالي أربع مباريات لشتمه حكم المباراة النهائية من الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) والتي خسرها فريقه أمام إشبيلية في 31 مايو.
وبعد مباراة مشدودة الأعصاب انتهت باللجوء إلى ركلات الترجيح لتحديد هوية الفائز، انتشر مقطع فيديو تم تصويره في ساحة انتظار السيارات في ملعب "بوشكاش أرينا" في بودابست عقب انتهاء أظهر توجه الفني البرتغالي مراراً وتكراراً بكلمات نابية للحكم الإنجليزي أنتوني تايلور واصفاً إياه بـ "العار".
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