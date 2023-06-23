أستون فيلا يجدد عقد جون ماكغين قائد الفريق

أعلن نادي أستون فيلا الإنجليزي لكرة القدم يوم الجمعة تجديد عقد قائد الفريق جون ماكغين حتى عام 2027.
وذكر أستون فيلا عبر موقعه الرسمي على الإنترنت: "يسر أستون فيلا أن يعلن عن توقيع القائد جون ماكغين عقدا جديدا طويل الأمد مع النادي... لاعب وسط أستون فيلا سيستمر في فيلا بارك حتى عام 2027".
وكان ماكغين قد انضم إلى أستون فيلا في صيف عام 2018 قادما من هيبرنيان الاسكتلندي، وعلى الفور أصبح معشوق جماهير فيلا بعد المستويات المميزة التي كان يقدمها في بداية مسيرته وحتى الآن.
وأضاف أستون فيلا في بيانه: "كتب اسمه بحروف من ذهب في تاريخ النادي بمساهمته وهدفه في ملعب ويمبلي، والذي ساهم في عودة أستون فيلا من جديد للدوري الإنجليزي الممتاز في عام 2019".
وعلى المستوى الدولي، يلعب ماكغين بشكل منتظم مع منتخب اسكتلندا، وسبق له أن شارك مع المنتخب في نهائيات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020).
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