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شارك سيبايوس في عدد من المباريات الموسم الماضي

تمديد عقد سيبايوس حتى 2027

مدريد - فرانس برس
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مدد لاعب الوسط الدولي داني سيبايوس عقده مع ريال مدريد، وصيف الدوري الإسباني لكرة القدم، حتّى يونيو 2027، بحسب ما أفاد النادي الملكي يوم الجمعة.

وكان من المتوقع أن ينتهي العقد السابق للاعب البالغ 26 عاماً في نهاية يونيو الحالي.

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قال ريال في بيان "دافع سيبايوس عن قميص مدريد خلال 120 مباراة في 4 مواسم، فاز خلالها بـ 11 لقباً".

وبات سيبايوس ثالث لاعب يمدد عقده مع النادي الملكي بعد زميله في الوسط الألماني توني كروس والمدافع ناتشو.

ويملك ريال عدة خيارات في الوسط بعد التعاقد مع الإنجليزي جود بيلينغهام قادماً من بوروسيا دورتموند الألماني، في حين ترتفع أسهم بقاء المخضرم الكرواتي لوكا مودريتش حيث أشارت وسائل إعلام محلية إلى أن ابن الـ 37 عاماً سيوافق على تمديد عقده خلال الأسبوع المقبل.

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