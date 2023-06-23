سلتا فيغو يعيد بينيتيز إلى الدوري الإسباني

أعلن نادي سلتا فيغو الإسباني، يوم الجمعة، تعيين المخضرم رافايل بينيتيز مدربًا له في الموسم المقبل بعقد لثلاثة أعوام.
ويحل مدرب ليفربول وتشيلسي الإنجليزيين وريال مدريد السابق بدلا من البرتغالي كارلوس كارفاليال الذي رحل باتفاق متبادل في وقت سابق من الشهر، بعد أن ساهم في بقاء الفريق في دوري الأضواء.
قال النادي الذي سيحتفل الموسم المقبل بالذكرى المئوية لتأسيسه إنه توصل إلى اتفاق مع ابن الـ63 عامًا الذي سيوقع على العقد في يوليو.
جاء في بيان "الموسم المئوي هو حدث فريد ولا يُنسى لجماهير سلتا، وسيكون لديه قائد رائع في غرفة تبديل الملابس".
أضاف "توصل سلتا إلى اتفاق مبدئي مع رافا بينيتيس كي يقود المدرب المولود في مدريد الفريق في هذا العام المميز وموسمين إضافيين".
قاد بينيتيز ليفربول إلى لقب دوري أبطال أوروبا عام 2005 وفالنسيا إلى لقب الدوري الإسباني مرتين في 2002 و2004 وتشيلسي إلى التتويج بالدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" 2013. وخاض آخر مهام تدريبية في إيفرتون الإنجليزي قبل أن يقال مطلع 2022 وأشرف أيضًا على عدة أندية بينها إنتر ونابولي في إيطاليا.
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