فيفا يعلن استضافة أميركا لكأس العالم للأندية 2025

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يوم الجمعة أن النسخة الأولى الموسعة من كأس العالم للأندية، التي ستشمل 32 فريقا، ستقام في الولايات المتحدة في 2025.

ووافق مجلس فيفا بالإجماع على استضافة الولايات المتحدة للنسخة الموسعة بعد عامين عقب اجتماع عبر الفيديو.

مادة اعلانية

وستشكل البطولة اختبارا للولايات المتحدة قبل استضافة كأس العالم للمنتخبات في العام التالي بالاشتراك مع المكسيك وكندا، وسبق لأميركا استضافة نسخة 1994.

وقال جياني إنفانتينو رئيس "فيفا "ستمثل كأس العالم للأندية 2025 درة التاج لكرة القدم للصفوة للرجال، ومع وجود البنية التحتية المطلوبة والاهتمام المحلي الهائل ستكون الولايات المتحدة المكان

المثالي لاستضافة البطولة العالمية الجديدة".