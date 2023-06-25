مدافع كرواتيا يقترب من مانشستر سيتي

ذكر تقرير إعلامي يوم الأحد أن يوشكو جفارديول لاعب نادي لايبزيغ ومنتخب كرواتيا يعتزم الانتقال لفريق مانشستر سيتي هذا الصيف.

ووفقا لتقرير نشرته مجلة "كيكر" الألمانية، فإنه يتوقع أن يقوم مانشستر سيتي بتقديم عرض خلال الأيام المقبلة.

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وذكرت تقارير أن ماكس إيبرل المدير الرياضي للفريق الألماني استبعد الصفقة، ولكن النادي قد يكون مستعدا للسماح لجفارديول بالرحيل مقابل ما يقرب من 110 ملايين يورو (27ر120 مليون دولار).

ولدى المدافع عقد مع لايبزيغ، الفائز بكأس ألمانيا، حتى 2027.

خسارة جفارديول، ستكون بمثابة ضربة موجعة للايبزيغ، الذي بالفعل رحل عنه لاعبان مهمان هما كونراد لايمر وكريستوفر نكونكو إلى بايرن ميونخ وتشيلسي على الترتيب.