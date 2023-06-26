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زيدان إقبال
إقبال حاملاً قميص فريقه الجديد

أوتريخت يعلن تعاقده مع العراقي زيدان إقبال

العربية.نت
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أعلن نادي أوتريخت المنافس في دوري الدرجة الأولى الهولندي لكرة القدم يوم الاثنين تعاقده مع العراقي زيدان إقبال قادما من مانشستر يونايتد بعقد يمتد لـ4 أعوام.

وقال يوردي زويدام المدير الفني للفريق عبر موقع ناديه على الإنترنت: زيدان لاعب مبتكر في خط الوسط ويفهم جميع جوانب اللعبة.

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وقرر إقبال (20 عاماً) تمثيل منتخب العراق، وخاض معه ثلاث مباريات، رغم إمكانية اللعب لمنتخب إنجلترا.

ولم يكشف أوتريخت عن قيمة انتقال اللاعب العراقي، المولود في مدينة مانشستر، لكن تقارير أشارت إلى إنهاء الصفقة مقابل مليون يورو.

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