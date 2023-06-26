اتهام والدة مبابي بمحاولة سرقة أشرف حكيمي

كشفت تقارير إعلامية، يوم الأحد، أن والدة كيليان مبابي، فايزة العماري، اتهمت بمحاولة سرقة زميل ابنها المغربي أشرف حكيمي، لاعب باريس سان جيرمان، من وكيل أعماله الحالي أليخاندرو كامانو.

وبحسب التقرير الذي نشرته "ديلي ميل" عبر موقعها الالكتروني، فإن الأخبار تأتي في الوقت الذي تعمل فيه من أجل نقل مبابي من باريس سان جيرمان إلى ريال مدريد الإسباني.

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وأضافت الصحيفة: طلب أليخاندرو كامانو، وكيل أشرف حكيمي، من البالغة من العمر "48 عاما" أن تبتعد عن الدولي المغربي، وقال كامانو أنه فوجئ بالشائعات التي تربط أشرف بوكيل آخر، وبدد المزاعم قائلا "لا توجد فرصة لمغادرة حكيمي".

وربطت أخبار إمكانية انتقال حكيمي إلى وكالة والدة كيليان مبابي، قبل أن ينفي أليخاندرو كامانو المزاعم واغتنم الفرصة لإبداء رأيه في والدة قائد منتخب فرنسا.

وقال وكيل حكيمي في تصريحات لـ "آس" الإسبانية: نحن مندهشون من أن أهميتها الوحيدة تتمثل في كونها والدة لاعب مهم، نحترمها ولكن حكيمي مقتنع بمشروعنا، ولديه علاقة ودية بمبابي، وكونك والدة للاعب فهذا لا يكفي، بالنسبة لي يظهر هذا عدم الاحترام.

وأضاف: فائزة ليست لديها إلا مبابي، أهميتها في السوق ليست موجودة، ليس لديها خبرة، ولا صفقات، أهميتها تقوم على علاقة بين أم وابن، وقد رأينا في السوق علاقات الأباء الذين يصبحون ممثلين لأبنائهم، أهميتها في السوق صفر.

يأتي ذلك في الوقت الذي قد يكون فيه الظهير الأيمن مستعداً لمغادرة النادي الفرنسي، حيث يقال أن مانشستر سيتي يستعد لاتخاذ خطوة للتعاقد مع اللاعب المغربي الذي جذب الأنظار إليه بعد تألقه في كأس العالم 2022، خاصة وأن الفريق الذي يدربه بيب غوارديولا قد يخسر ظهيره الأيمن كايل ووكر، الذي دخل في محادثات متقدمة للانضمام إلى بايرن ميونخ الصيف الحالي.