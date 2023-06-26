اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
النجم المصري محمد صلاح

بسبب صلاح.. نادٍ سعودي يوقف قلوب جماهير ليفربول

العربية. نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

ذكر موقع إذاعة "توك سبورت" البريطانية، أن جماهير ليفربول أصيبت بالذعر لحظة إعلان تعاقد نادي العدالة، الذي هيط مؤخراً إلى دوري يلو السعودي مع محمد صلاح، ظناً منها أن المقصود هو هداف الفريق التاريخي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأضاف التقرير: اللاعب المعني لم يكن نجم ليفربول، وهو ما سمح لمشجعي "الريدز" التنفس بعد الصدمة عقب الأنباء التي تم تداولها بشكل واسع عالميا، كان الأمر صعبا على محبي نادي ليفربول، لأن الجميع اعتقد أن الصفقة تخص نجمها المصري، لاسيما بعد انتقال عدد كبير من نجوم كرة القدم الأوروبية إلى الدوري السعودي.

مادة اعلانية
صورة ضوئية من موقع الإذاعة
صورة ضوئية من موقع الإذاعة

وينتظر ليفربول الكثير من الهداف المصري محمد صلاح في الموسم المقبل، حيث يهدف إلى إعادة "الريدز" للمنافسة على لقب الدوري الإنجليزي، وإعادة الفريق للمشاركة في دوري أبطال أوروبا مجددا.

وقالت الإذاعة الشهيرة في تقريرها: التقط جمهور ليفربول أنفاسه بعدما تأكدوا أن لاعب العدالة الجديد ليس نجم فريقهم، وانتقلوا إلى "تويتر" للكشف عن شعورهم وصدمتهم في الوهلة الأولى.

وكتب أحد المغردين: قفز قلبي، وأضاف آخر: لقد أصبت بالذعر للحظة، وغرد شخص ثالث: لقد تم النيل مني.

وكان محمد صلاح جدد عقده مع ليفربول إلى 2025، وأحرز 30 هدفا خلال 51 مباراة بجميع مسابقات الموسم الماضي، لكنه لم يتمكن من مساعدة ليفربول من أجل التواجد في المراكز الأربعة الأولى والمشاركة في دوري الأبطال، بدلا من ذلك سيخوض "الريدز" الدوري الأوروبي الموسم المقبل.

العدالة أعلن تعاقده مع محمد صلاح عبر "تويتر"
العدالة أعلن تعاقده مع محمد صلاح عبر "تويتر"

يذكر أن العدالة كان قد أعلن تعاقده مع السعودي محمد صلاح، الذي يلعب في خانة الظهير الأيسر.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
أهمية مقر شرطة الاحتياطي المركزي بالخرطوم الذي استولى عليه الدعم السريع أهمية مقر شرطة الاحتياطي المركزي بالخرطوم الذي استولى عليه الدعم السريع
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط