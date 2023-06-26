ريال مدريد يتمسك بنجمه مودريتش

مدد الكرواتي لوكا مودريتش عقده مع فريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم لعام إضافي.

وأعلن الريال يوم الاثنين، أن صانع الألعاب الكرواتي مودريتش البالغ من العمر "37 عاما" سيظل مع الفريق على الأقل حتى نهاية شهر يونيو 2024.

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وذكرت وكالة الانباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن مودريتش، الذي انضم لريال مدريد من توتنهام في 2012،فاز بدوري أبطال خمس مرات ولقب الدوري ثلاث مرات.

وكان عقد مودريتش بصدد الانتهاء هذا الصيف وكان بإمكانه الرحيل بشكل مجاني عن الفريق.

وذكر بيان للريال :توصل ريال مدريد ومودريتش لاتفاق بتمديد عقد اللاعب، حيث سيظل مرتبطا بالفريق حتى 30 يونيو 2024.