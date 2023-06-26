منتخب ألمانيا يتبرع لأوكرانيا بـ"قمصان اللاعبين"

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم يوم الاثنين، أن المنتخب جمع نحو 65 ألف يورو عبر مزاد على الإنترنت لقمصان موقعة من لاعبيه والتي ارتدوها في المباراة الودية التي خاضها الفريق أمام نظيره الأوكراني قبل أيام، وسيتم التبرع بها لصالح ضحايا الأزمة الروسية الأوكرانية.

وكانت مباراة المنتخبين الألماني والأوكراني التي أقيمت في 12 يونيو هي المباراة رقم ألف في تاريخ المنتخب الألماني، وقد انتهت بتعادل الفريقين 3 - 3 .

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وكان السعر الأعلى في المزاد لقمصان ليون غوريتسكا (ستة آلاف و371 يورو) وجوشوا كيميش (ستة آلاف و100 يورو) وجمال موسيالا (خمسة آلاف و757 يورو).

وذكر الاتحاد الألماني: منذ بداية الأزمة، والاتحاد والمنتخب الألمانيان يشاركان في العديد من إجراءات المساعدة للسكان المتضررين من الحرب في أوكرانيا.

وأضاف: مؤسسة إيغيديوس براون التابعة للاتحاد الألماني قامت، بالتعاون مع الشركاء، بتوفير أكثر من عشرة ملايين يورو للمشروعات الاجتماعية في أوكرانيا.