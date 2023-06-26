"صفقة الموسم".. برشلونة يضم غندوغان

أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم ضم الألماني إلكاي غندوغان قادما من فريق مانشستر سيتي الإنجليزي بعقد حتى 2025.

ووافق اللاعب الألماني الدولي على الانتقال لبرشلونة عقب نهاية عقده مع مانشستر سيتي هذا الشهر.

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ويتضمن عقده خيار البقاء لموسم إضافي وشرط جزائي بقيمة 400 مليون يورو.

وكتب غندوغان في خطاب مفتوح نشر على منصة "ذي بلايرز تريبيون" : أعلن أنه سيكون هناك الكثير من الضغط في برشلونة. ولكني أحب الضغط. أحب الخروج من منطقة الراحة. لم أكن أبحث عن مكان يسهل اللعب فيه بدون ضغط. كنت أبحث عن تحد جديد.

وصنع غندوغان "32 عاما" اسمه مع فريق بوروسيا دورتموند الألماني قبل أن ينتقل لمانشستر سيتي، حيث لعب هناك لمدة 7 سنوات، فاز خلالها بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز خمس مرات.

وكان غندوغان أول صفقة يبرمها جوسيب غوارديولا وأنهى فترته بطريقة رائعة من خلال التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا مطلع هذا الشهر، ليكمل الفوز بالثلاثية مع مانشستر سيتي.

وكتب غندوغان : عندما وصلت لأول مرة هنا، كنت صغيرا في السن ولم يكن لدي أطفال، ولدي أحلام كثيرة. من الصعب علي أن أصدق، ولكنني أرحل بعد سبع سنوات كأب حقق كل ما كان يحلم به.

وأضاف :اليوم حلو ومر. الوداع ليس سهلا، ولكنه أكثر صعوبة مع هذا الفريق.

وأثنى على مدربه السابق حاليا غوارديولا، قائلا إنه كان يشعر بأن علاقته وثيقة به، مشيرا إلى أن بدونه ما كان ليحقق مانشستر سيتي مثل هذا النجاح.

وأكد :هناك بعض الأوقات التي كان يطلب فيها أشياء كثيرة فيما يتعلق بطريقة اللعب، وكان عنيفا للغاية لدرجة أن هذا قد يكون صعبا من الناحية الذهنية. ولكن بمجرد أن يتعامل الجميع بنفس الطريقة ونكون متناغمين في الملعب، يكون نظامه فعالا للغاية لدرجة أنك تقريبا تشعر أنك لا تبذل أي مجهود.