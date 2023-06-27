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كوفاسيتش
ماتيو سيرتدي الرقم 8 خلفاً لغندوغان

الكرواتي كوفاسيتش يخلف غندوغان في مانشستر سيتي

مانشستر - فرانس برس
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أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي بطل الثلاثية الموسم المنصرم، الثلاثاء، تعاقده مع لاعب الوسط الدولي الكرواتي ماتيو كوفاسيتش قادماً من مواطنه تشيلسي.

وقال النادي الإنجليزي في بيان: أنجز مانشستر سيتي عملية توقيع ماتيو كوفاتشيتش من تشلسي بعقد لمدة 4 سنوات، إذ خاض اللاعب البالغ من العمر 29 عاماً، 221 مباراة في خمسة مواسم مع تشلسي وأحرز معه دوري أبطال أوروبا، الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ)، كأس العالم للأندية وكأس السوبر الأوروبية بالاضافة الى اختياره لاعب العام في ناديه موسم 2019-2020.

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ويأتي التعاقد مع كوفاسيتش لتعويض الألماني إيلكاي غندوغان الذي انضم بصفقة انتقال حر إلى برشلونة الإسباني قبل أيام قليلة من انتهاء عقده مع سيتي.

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