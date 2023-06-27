توتنهام يتعاقد مع الحارس الإيطالي فيكاريو

أعلن توتنهام المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الثلاثاء تعاقده مع الحارس الإيطالي جوليلمو فيكاريو من إمبولي.
وسيوقع الحارس البالغ من العمر 26 عاما على عقد حتى 2028 وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن قيمة الصفقة تبلغ حوالي 17 مليون جنيه إسترليني.
وتلقى فيكاريو أول استدعاء له مع منتخب إيطاليا في سبتمبر أيلول من العام الماضي لخوض مباراتين في دوري الأمم أمام إنجلترا والمجر، بينما شارك في 71 مباراة في جميع المسابقات خلال عامين مع إمبولي.
ولعب 31 مباراة في الدوري الموسم الماضي وتلقى 39 هدفا وحافظ على شباكه نظيفة في سبع مباريات.
وأصبح فيكاريو ثاني صفقة يبرمها توتنهام منذ تعيين المدرب انجي بوستيكوغلو في وقت سابق هذا الشهر بعد أن حول لاعب خط الوسط ديان كولوسيفسكي فترة إعارته إلى انتقال دائم.
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