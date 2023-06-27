تورام يصل إلى ميلان للتوقيع مع إنتر

وصل المهاجم الفرنسي الدولي ماركوس تورام المنتهي عقده مع بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني إلى ميلان صباح الثلاثاء لإنهاء صفقة انتقاله إلى صفوف إنتر، حسب مصدر من النادي ثالث الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وحطت طائرة اللاعب البالغ من العمر 25 عاماً، نحو الساعة العاشرة صباحًا في مطار ميلانو-ليناتي، وفقا للصور التي بثتها شبكة "سكاي سبورت". وأكد مصدر داخل نادي "النيرازوري" لوكالة فرانس برس "إنه هنا".

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وذكرت وسائل إعلام إيطالية أن المهاجم (10 مباريات دولية)، نجل المدافع الدولي السابق لبارما ويوفنتوس الإيطاليين وبطل العالم 1998 ليليان تورام، سيجتاز الفحص الطبي قبل توقيع عقد مدته خمس سنوات حتى عام 2028.

واختار تورام المولود في بارما حيث كان والده يلعب وقتها، اللعب في صفوف إنتر ميلان لمواصله تألقه بعدما دافع عن ألوان سوشو وغانغان الفرنسيين ومونشنغلادباخ.

ويشارك إنتر الموسم المقبل في مسابقة دوري ابطال أوروبا التي بلغ مباراتها النهائية هذا الموسم وخسر أمام مانشستر سيتي الإنكليزي (0-1).

وسيشكل تورام الذي تحول تدريجياً إلى قلب هجوم بعدما لعب لفترة طويلة كجناح، ثنائياً هجومياً إلى جانب بطل العالم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، بعد رحيل المخضرم البوسني إدين دجيكو المنتقل إلى فنربخشة التركي.

ويجري إنتر مفاوضات مع تشلسي الإنجليزي لمحاولة حل المعادلة الاقتصادية التي من شأنها الإبقاء على مهاجمه الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو في صفوفه بعدما لعب معه الموسم الماضي على سبيل الإعارة.