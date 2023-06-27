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رابيو يوفنتوس إنتر أتشيربي
أدريان في منافسة على الكرة مع أتشيربي مدافع إنتر خلال مباراة الفريقين الموسم الماضي

رابيو يمدد عقده مع يوفنتوس حتى نهاية الموسم المقبل

تورينو - فرانس برس
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مدّد لاعب الوسط الدولي الفرنسي أدريان رابيو عقده مع نادي يوفنتوس الإيطالي حتى العام 2024، بحسب ما أعلن "السيدة العجوز" الثلاثاء.

وأشارت تقارير صحافية إلى أن رابيو سيتقاضى راتبا صافياً قدره سبعة ملايين يورو الموسم المقبل، بعدما قرر البقاء في تورينو عقب تقديم أفضل مواسمه منذ وصوله إلى إيطاليا قادماً من باريس سان جيرمان في العام 2019.

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وكان اللاعب البالغ 28 عاماً إحدى النقاط المضيئة القليلة ليوفنتوس في موسم متذبذب انتهى من دون ألقاب محتلاً المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي.

وسجّل الفرنسي 11 هدفاً ليوفنتوس في مختلف المسابقات، وهو أفضل أرقام الفرنسي، إلى جانب ست تمريرات حاسمة، كما كان عنصراً أساسياً في مشوار فرنسا إلى نهائي مونديال قطر 2022 الذي خسره "الديوك" أمام أرجنتين ليونيل ميسي.

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