ليفربول يقدم "مبلغاً خرافياً" لضم مبابي إلى جانب صلاح

ينوي ليفربول كسر أرقام انتقالات كرة القدم القياسية وتقديم 300 مليون يورو من أجل قطع الطريق على ريال مدريد الراغب التعاقد مع النجم الفرنسي كيليان مبابي الذي لا يريد الاستمرار في ناديه الحالي باريس سان جيرمان، وذلك وفقاً لما أوردته صحيفة "ماركا" الإسبانية يوم الثلاثاء.

وفجر مبابي قنبلة من العيار الثقيل في وقت سابق من الشهر الحالي عندما أبلغ الباريسيين بعدم رغبته بالاستمرار مع الفريق لما بعد صيف 2024، وذلك بعدما مدد عقده مع النادي الصيف الفائت عقب شد وجذب.

مادة اعلانية

ونقلت صحيفة "ماركا" يوم الثلاثاء عن ماركو كيرديمير وكيل الأعمال قوله: "سيكون هناك الكثير من الأخبار خلال الأسبوع المقبل، تحديداً من إنجلترا وألمانيا".

وأتبع: "فلورنتينو بيريز سيكون لديه منافس، وهو ليفربول الذي يريد دفع مبلغ كبير للغاية من أجل مبابي، نحن نتحدث عن 300 مليون يورو".



وإذا ما حصل ليفربول على خدمات النجم الفرنسي فإنه سيكسر رقم زميله في باريس نيمار والذي انتقل إلى نادي العاصمة الفرنسية صيف 2017 مقابل قيمة كسر عقده مع برشلونة الإسباني والبالغة 222 مليون يورو، بينما الثاني هو مبابي ذاته الذي انتقل من موناكو إلى باريس مقابل 180 مليون يورو.

وبحسب وسائل إعلام فرنسية فإن إدارة باريس طلبت من مبابي تجديد عقده أو الانتقال في الصيف الحالي، بينما يرغب اللاعب بالخروج الموسم المقبل مجاناً.

وكشف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه سيتدخل لإقناع مبابي بالبقاء في نادي العاصمة، مثلما فعل العام الماضي عندما أقنعه بتجاهل ريال مدريد والاستمرار في باريس.

ويمر ليفربول بمرحلة تجديد دماء بعدما رحل روبيرتو فيرمينو وجيمس ميلنر وأليكس أوكليد تشامبرلين ونابي كيتا، بينما رحل الموسم الماضي ساديو ماني.

