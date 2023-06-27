ميلان يقترب من ضم الإنجليزي لوفتوس-تشيك من تشيلسي

أكد تقرير إعلامي أن ميلان الإيطالي لكرة القدم اقترب من التعاقد مع روبن لوفتوس-تشيك لاعب فريق تشيلسي الإنجليزي للانتقال إلى صفوف الأول خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب وكالة الأنباء البريطانية "بي أي ميديا" فإن صفقة انتقال اللاعب البالغ من العمر 27 عاما لم تستكمل بعد، ولكن الفريق الإيطالي يأمل في استكمالها في الأيام المقبلة.

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وفي حال رحيل اللاعب عن تشيلسي، ستنتهي رحلة اللاعب الإنجليزي مع النادي اللندني والتي بدأت قبل 19 عاماً، إذ انضم إلى أكاديمية الفريق في 2003.

وسجل لوفتوس-تشيك 13 هدفا خلال 155 مباراة مع النادي، من بينها 10 أهداف خلال موسم 2018 - 2019 .

وشارك لوفتوس-تشيك مع المنتخب الإنجليزي الذي وصل للدور قبل النهائي لبطولة كأس العالم 2018 في روسيا.