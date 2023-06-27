وست هام يرفض عرض سيتي للحصول على رايس

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كشفت هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" يوم الثلاثاء أن وست هام الإنجليزي لكرة القدم رفض عرضا قيمته أكثر من 100 مليون يورو من مواطنه مانشستر سيتي لضم قائد الفريق ديكلان رايس.
وأشارت "بي.بي.سي" أن مانشستر سيتي حامل لقب دوري أبطال أوروبا، والذي يدربه المدير الفني بيب جوارديولا، عرض على ويستهام 90 مليون جنيه إسترليني (105 ملايين يورو) لضم لاعب خط الوسط البالغ من العمر 24 عاما.
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ويشترط وست هام، المتوج بلقب دوري المؤتمر الأوروبي، الحصول على 100 مليون جنيه إسترليني (نحو 116 مليون يورو)، حسب ما ذكره التقرير.
ويسعى سيتي إلى تعزيز خط وسطه بعد انتقال النجم الألماني إلكاي غندوغان إلى برشلونة الإسباني، بينما يحاول أرسنال الحصول على خدمات لاعب الوسط الإنجليزي كذلك.
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