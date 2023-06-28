اتهام والدة مبابي بحرمانه من ريال مدريد والتسبب بتعاسته

اتهم إيفان لومي وكيل أعمال الفرنسي الدولي فريلاند ميندي مدافع ريال مدريد، فايزة العماري والدة النجم كيليان مبابي ووكيلة أعماله، بأنها السبب في عدم انتقال ابنها إلى النادي الإسباني العملاق بسبب عدم احترافيتها.
وأحدث مبابي ضجة في باريس سان جيرمان مطلع الشهر الجاري بعدما أبلغ إدارة النادي برفضه تمديد العقد لما بعد صيف 2024، وأنه سيرحل الموسم المقبل مجاناً، بينما خيرته إدارة النادي الباريسي بتمديد التعاقد أو الرحيل في الصيف الحالي.
وتتولى فايزة العماري مفاوضات ابنها مع الأندية وهي صاحبة التأثير الأكبر على قرارات النجم الفرنسي الشاب، إذ كان وراء تمديد تعاقده مع ناديه الحالي في صيف 2022، كما أنها دخلت في مفاوضات مع ريال مدريد قبل أن يقرر كيليان البقاء.
وقال لو مي في حديثه لراديو "مونت كارلو" مساء الثلاثاء: والدة مبابي ليست وكيل أعمال ولا تعرف كيف تفعل ذلك، عليها أن تتعلم قبل أن تقرر الدخول في هذا المجال.
وانتشرت أخبار نهاية الأسبوع الماضي حول عزم العماري إنشاء شركة وكالة أعمال لتقوم بتمثيل اللاعبين، واختارت المغربي أشرف حكيمي صديق ابنها المقرب، وهو ما أثار غضب وكيله الأساسي الذي اتهمها بمحاولة "سرقته".
وأتبع لو مي: أن تعتني بابنك أمر، وأن تمثل عشرات اللاعبين أمر آخر، فالوكيل هو الذي يقوم بالصفقات، ولو كان لدى مبابي وكيل أعمال حقيقي لكان يلعب مع ريال مدريد منذ عامين، وليس في باريس حيث يشعر بالتعاسة ويرغب بالخروج.
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