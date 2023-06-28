توتنهام يقترب من التعاقد مع ماديسون

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اقترب توتنهام الإنجليزي لكرة القدم من ضم لاعب خط الوسط جيمس ماديسون من ليستر سيتي، حيث سيخضع للفحص الطبي بالنادي يوم الأربعاء.
ودخل قد قبل أيام في مفاوضات متقدمة مع ليستر سيتي، الهابط من الدوري الإنجليزي الممتاز إلى دوري البطولة الإنجليزية، وتوصل الآن إلى اتفاق لضم اللاعب الإنجليزي الدولي، مقابل 40 مليون جنيه إسترليني بالإضافة إلى متغيرات.
وكان ديفيد بليت المدرب السابق لتوتنهام قد أوصى رئيس النادي دانييل ليفي بضم ماديسون عندما كان لا يزال لاعبا شابا في كوفنتري، لكن الخطوة لم تتحقق وانتقل اللاعب إلى نورويتش.
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وخلال خمسة أعوام ناجحة للغاية مع ليستر سيتي، المتوج بكأس الاتحاد الإنجليزي 2021، شارك ماديسون في 203 مباريات سجل فيها 55 هدفا وصنع 41 هدفا.
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