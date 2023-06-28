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سيرجيو ريكو
الحارس الإسباني كان في غيبوبة منذ نهاية الشهر الماضي

حارس باريس يفيق من الغيبوبة.. ويتواصل مع محيطه

إشبيلية - فرانس برس
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أكدت مصادر طبية لوكالة فرانس برس، الأربعاء أن الإسباني سيرخيو ريكو حارس مرمى باريس سان جيرمان الفرنسي واعٍ، ويتواصل مع محيطه بعد خروجه من غيبوبة.

وتم نقل الحارس الثاني في سان جرمان (29 عامًا) إلى المستشفى عقب سقوطه عن حصان في مهرجان محلي في أواخر مايو الماضي، إذ عانى من إصابات خطيرة في الرأس ودخل في غيبوبة في مستشفى في إشبيلية، لكن زوجته ألبا سيلفا قالت الاثنين إنه تمكن من التعرف على أسرته ونطق أسماءهم.

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وأضافت الأسبوع الماضي أنه استفاق من غيبوبته وأردفت: الحقيقة هي أننا نستطيع أن نرى النور بالفعل.

وفاز ريكو بالدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" مرتين مع إشبيلية وانضم إلى سان جيرمان بصفة دائمة في 2020 بعد موسم على سبيل الإعارة.

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