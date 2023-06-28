سيتي ينسحب من سباق رايس.. وأرسنال يبقى وحيداً

تراجع مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم عن مساعيه لضم اللاعب ديكلان رايس قائد وست هام، بعدما تقدم أرسنال بعرض آخر أفضل لضم اللاعب مقابل 105 ملايين جنيه إسترليني.

وعلمت وكالة الأنباء البريطانية "بي أيه ميديا" أن أرسنال قدم عرضه الأخير لضم الإنجليزي الدولي رايس (24 عاماً) الثلاثاء، وذلك بعد أن رفض وست هام عرضين سابقين.

مادة اعلانية

وتردد أيضا أن مانشستر سيتي تقدم بعرض قيمته 90 مليون إسترليني وقوبل بالرفض، وقرر النادي المتوج بالثلاثية في الموسم المنقضي، عدم محاولة تقديم عرض آخر مماثل لعرض أرسنال أو أفضل منه.

وعرض أرسنال 100 مليون جنيه إسترليني إلى جانب خمسة ملايين كمتغيرات، نظير التعاقد مع اللاعب.

ووفقا لهذا العرض، سيكون رايس أغلى لاعب بريطاني على الإطلاق كما سيحطم الرقم القياسي السابق لأرسنال في سوق الانتقالات.