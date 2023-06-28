ماني: مشكلتي مع ساني انتهت.. وسأبقى مع بايرن

أبدى النجم السنغالي ساديو ماني رغبته في الاستمرار ضمن صفوف فريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، رغم ما تردد حول اقتراب رحيله عن الفريق، وذلك بعد أن قضى معه موسما صعبا في بداية مشواره.

وقال ماني، الذي يقضي الإجازة في بلاده، لقناة "2 إس" التلفزيونية السنغالية لدى سؤاله عن الاستمرار في بايرن ميونخ :نعم، إن شاء الله. إذا سارت الأمور على ما يرام، سأعود.

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وكان ماني قد انضم إلى بايرن ميونخ في العام الماضي قادما من ليفربول الإنجليزي بعقد يستمر حتى عام 2025.

وسجل ماني 12 هدفا خلال 38 مباراة، لكنه لم يعد عنصرا أساسيا بتشكيل بايرن ميونخ في المراحل الأخيرة من الموسم بعد غياب طويل بسبب إصابة حرمته أيضا من المشاركة مع منتخب بلاده في كأس العالم 2022.

وأثار ماني ضجة خلال الربيع عندما وجه ضربة لزميله ليروي ساني في غرفة تغيير الملابس عقب المباراة أمام مانشستر سيتي الإنجليزي في دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا، وحامت الشائعات مؤخرا حول أن بايرن ميونخ سيسمح له بالرحيل في الصيف. وقال ساديو: كان موسما صعبا ومعقدا، وأضاف بشأن تصرفه مع ساني: هذه الأمور تحدث، لكن المشكلة انتهت.

وأضاف: سنحاول الكفاح معا من أجل مساعدة النادي في الوصول لأهدافه في الموسم المقبل.