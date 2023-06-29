أبطال العالم يحافظون على صدارة تصنيف "فيفا"

حافظ المنتخب الأرجنتيني على صدارة التصنيف العالمي الذي أصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يوم الخميس، بينما تراجع المنتخب الألماني مركزا ليحتل المركز الخامس عشر.

ولم تتغير المراكز الثلاثة الأولى في التصنيف، حيث تواجد المنتخب الأرجنتيني في الصدارة وخلفه المنتخب الفرنسي، وصيف كأس العالم 2022، فيما جاء المنتخب البرازيلي ثالثا، وتقدم المنتخب الإنجليزي مركزا ليحتل المركز الرابع متفوقا على المنتخب البلجيكي، والكرواتي والهولندي، وأكملت منتخبات إيطاليا والبرتغال وإسبانيا المراكز العشرة الأولى.



وحافظ المنتخب المغربي، الذي احتل المركز الرابع في بطولة كأس العالم الأخيرة، على صدارة ترتيب المنتخبات الإفريقية، محتلا المركز الثالث عشر عالميا.



فيما تصدر المنتخب الياباني منتخبات آسيا وخلفه منتخبات إيران وأستراليا وكوريا الجنوبية والسعودية فيما تصدر منتخب أميركا منتخبات الكونكاكاف وخلفه المنتخبان المكسيكي والكوستاريكي.

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