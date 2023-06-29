أرسنال يعلن التعاقد مع الدولي الألماني هافيرتز

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي لكرة القدم مساء الأربعاء تعاقده مع الألماني كاي هافيرتز قادما من مواطنه تشيلسي.
وذكر أرسنال عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت، أن اللاعب الدولي الألماني انضم للفريق قادما من تشيلسي بعقد طويل الأجل دون الكشف عن مدته.
وأصبح اللاعب البالغ من العمر 24 عاما من مفاتيح اللعب على مستوى النادي والمنتخب في المواسم الأخيرة، كما أنه شارك في 35 مباراة مع المنتخب الألماني وسجل 13 هدفا ومثل بلاده في بطولتين كبيرتين.
وبدأ هافيرتز مشواره مع باير ليفركوزن حيث وقع هناك عقده الاحترافي الأول في عام 2016، وخلال أربعة أعوام في ليفركوزن شارك في 150 مباراة وسجل 46 هدفا وصنع 31 هدفا.
وانضم هافيرتز إلى تشيلسي في عام 2020 حيث حقق لقب دوري أبطال أوروبا عام 2021 وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.
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