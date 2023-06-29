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كيم مين جاي نابولي
المدافع الكوري كان سبباً في فوز نابولي ببطولة الدوري

بايرن يتفق مع الكوري كيم مين جاي على الانتقال

ميونخ - د ب أ
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توصل بايرن ميونخ الألماني لاتفاق للتعاقد مع الكوري كيم مين جاي مدافع فريق نابولي الإيطالي للانتقال إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الحالية.

وذكر تقرير لشبكة "سبورت1" يوم الخميس أن اللاعب لديه شرط جزائي في عقده يقدر بحوالي 50 مليون يورو وهذا هو المبلغ الذي طلبه بايرن ميونخ من باريس سان جيرمان لرحيل لوكاس هيرنانديز، على أن يتم الإعلان عن الصفقتين خلال الأسبوع المقبل.

ويمتد عقد كيم مع نابولي، الذي فاز بأول لقب له في الدوري الإيطالي منذ عام 1990 في الموسم الماضي، حتى يونيو 2025 بعدما انضم إليه العام الماضي قادماً من فنربخشة التركي.

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