تاتا مارتينو يتولى تدريب ميسي للمرة الثالثة

أعلن نادي إنتر ميامي الأميركي لكرة القدم، تعيين الأرجنتيني جيراردو "تاتا" مارتينو، مدرب برشلونة السابق، كمدير فني للفريق الأميركي.

وسيتولى مارتينو (60 عاماً) تدريب فريق إنتر ميامي، الذي يرأسه الإنجليزي ديفيد بيكهام، خلفا لفيل نيفيل الذي أقيل من منصبه مطلع هذا الشهر.

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وسينضم مارتينو إلى مواطنه ميسي، الفائز بكأس العالم، والذي انتقل لفريق إنتر ميامي بعد رحيله عن باريس سان جيرمان الفرنسي، عقب نهاية عقده.

وقال مارتينو، الذي درب ميسي مع برشلونة والمنتخب الأرجنتيني، في بيان للنادي : متحمس للغاية للانضمام لنادي مثل إنتر ميامي، أعلم أننا سويا يمكننا تحقيق العديد من الانجازات العظيمة.

وأضاف : النادي لديه البنية التحتية المطلوبة ليكون منافسا كبيرا في المنطقة، وأعتقد أنه من خلال العمل الجاد والالتزام من الجميع يمكننا الوصول للقمة.