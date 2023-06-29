توتنهام يتعاقد مع جيمس ماديسون من ليستر سيتي

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أعلن نادي توتنهام هوتسبير المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأربعاء تعاقده مع لاعب الوسط جيمس ماديسون لخمس سنوات من ليستر سيتي الذي هبط للدرجة الثانية.
وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن توتنهام دفع 40 مليون جنيه إسترليني (50.54 مليون دولار) للحصول على خدمات اللاعب البالغ من العمر 26 عاما والذي سجل 55 هدفا وقدم 41 تمريرة حاسمة في 203 مباريات في جميع المسابقات خلال خمسة مواسم مع ليستر. كما فاز ماديسون بكأس الاتحاد الإنجليزي عام 2021.
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وأصبح ماديسون ثالث صفقة يبرمها توتنهام منذ تعيين المدرب أنجي بوستيكوغلو.
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