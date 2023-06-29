لوكاس هرنانديز يقترب من باريس سان جيرمان

سينضم الظهير الدولي الفرنسي لوكاس هرنانديز "قريبًا" إلى باريس سان جيرمان قادمًا من بايرن ميونخ الألماني مقابل 40 مليون يورو، وفق ما علمت وكالة فرانس برس يوم الخميس من مصدر مقرّب من المفاوضات.

وقال المصدر مؤكدًا معلومة نشرتها صحفية "ليكيب" إن اللاعب "لم يوقع بعد، ولكن قريبًا"، مشيرًا إلى أن سان جيرمان حصل على نصف المبلغ الذي طلبه بايرن.

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نشأ هرنانديز (27 عامًا) في فريق الشباب مع أتلتيكو مدريد الاسباني ورُقي الى الفريق الأول في 2014 قبل أن ينتقل إلى النادي البافاري في 2019. حقق مع بايرن لقب البوندسليغا أربع مرات ولقب دوري أبطال أوروبا 2020.

يغيب بطل العالم 2018 عن المنافسات منذ أن وقع ضحية لقطع في الرباط الصليبي في ركبته اليمنى في مستهل مباراة فرنسا الأولى في مونديال قطر 2022 ضد أستراليا في نوفمبر الماضي.

في سياق آخر، قال مصدر آخر مقرب من المفاوضات إن النادي بصدد الإعلان "الأسبوع المقبل" عن تعاقده مع المدرب الجديد الإسباني لويس إنريكي، ما إن ينهي المفاوضات المتعلقة برحيل كريستوف غالتييه.

كما يُرتقب مصير النجم كيليان مبابي الذي يشكل حديث الميركاتو الصيفي بعد أن أعلن أنه لن يفعّل خيار تمديد عقده مع سان جيرمان الذي ينتهي في يونيو 2024، ما قد يدفع النادي إلى بيعه قبل أن يصبح لاعبًا حرًا.