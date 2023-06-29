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ماونت تشيلسي
ماونت لعب 129 مباراة مع تشيلسي

مانشستر يونايتد يصل إلى اتفاق للتعاقد مع ماونت

العربية.نت
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كشفت شبكة "سكاي سبورت" يوم الخميس عن توصل مانشستر يونايتد إلى اتفاق للتعاقد مع لاعب وسط تشيلسي والمنتخب الإنجليزي ماسون ماونت لمدة 5 أعوام، مقابل 55 مليون جنيه إسترليني بالإضافة إلى 5 ملايين كإضافات.

وكان ماونت قد تدرج في الفئات السنية لتشيلسي، وسجل 27 هدفا وصنع 22 في 129 مباراة مع الفريق في الدوري الإنجليزي.

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وشارك اللاعب البالغ من العمر 24 عاما، والفائز بدوري أبطال أوروبا مع تشيلسي في عام 2021، في 36 مباراة دولية مع المنتخب الإنجليزي وخاض نهائي "يورو 2020" أمام إيطاليا كأساسي قبل خسارة منتخب بلاده بركلات الترجيح.

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