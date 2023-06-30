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لعب موي لأندية برايتون وهدرسفيلد في إنجلترا

الأسترالي أرون موي يعلن اعتزاله كرة القدم

سيدني - فرانس برس
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أعلن لاعب وسط سلتيك الأسكتلندي ومنتخب أستراليا أرون موي يوم الجمعة اعتزاله كرة القدم مع مفعول فوري.

ويعتبر موي البالغ من العمر 32 عاما (57 مباراة دولية و7 أهداف) ركيزة أساسية في صفوف منتخب أستراليا الذي خاض في صفوفه باكورة مبارياته الدولية عام 2012 وشارك في مونديالي روسيا 2018 وقطر 2022.

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بعد تجارب عدة في أندية هدرسفيلد وبرايتون الإنجليزيين، شنغهاي الصيني، انتقل العام الماضي إلى سلتيك حيث ساهم في احرازه ثلاثية محلية بقيادة المدرب الاسترالي أنجي بوستيكوغلو المنتقل لتدريب توتنهام الإنجليزي.

وقال موي في بيان "حصلت على شرف اللعب الى جانب افضل ما أنجبته الملاعب الاسترالية من لاعبين، ونسجت علاقات صداقة على مدى الحياة طوال مسيرتي".

وتابع "اتخاذ قرار الاعتزال كان في غاية الصعوبة لكني أعتقد أن الوقت قد حان لمنح الفرصة امام الجيل القادم لعيش تجربة كرة القدم العالمية".

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