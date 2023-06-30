الأسترالي أرون موي يعلن اعتزاله كرة القدم

أعلن لاعب وسط سلتيك الأسكتلندي ومنتخب أستراليا أرون موي يوم الجمعة اعتزاله كرة القدم مع مفعول فوري.
ويعتبر موي البالغ من العمر 32 عاما (57 مباراة دولية و7 أهداف) ركيزة أساسية في صفوف منتخب أستراليا الذي خاض في صفوفه باكورة مبارياته الدولية عام 2012 وشارك في مونديالي روسيا 2018 وقطر 2022.
بعد تجارب عدة في أندية هدرسفيلد وبرايتون الإنجليزيين، شنغهاي الصيني، انتقل العام الماضي إلى سلتيك حيث ساهم في احرازه ثلاثية محلية بقيادة المدرب الاسترالي أنجي بوستيكوغلو المنتقل لتدريب توتنهام الإنجليزي.
وقال موي في بيان "حصلت على شرف اللعب الى جانب افضل ما أنجبته الملاعب الاسترالية من لاعبين، ونسجت علاقات صداقة على مدى الحياة طوال مسيرتي".
وتابع "اتخاذ قرار الاعتزال كان في غاية الصعوبة لكني أعتقد أن الوقت قد حان لمنح الفرصة امام الجيل القادم لعيش تجربة كرة القدم العالمية".
-
هيدينك: منتخب أستراليا جاهز للقتال في كأس العالميرى المدرب الهولندي السابق غوس هيدينك أن المنتخب الأسترالي "حاضر" بدنياً وجاهز "للقتال" في كأس العالم المقررة نهاية العام الحالي في قطر، وذلك بعدما ... رياضة عالمية
-
المنتخب التونسي العنيد يطمع في نقاط أسترالياستمثل مباراة أستراليا في كأس العالم لكرة القدم أمام تونس في استاد الجنوب يوم السبت مواجهة بين فريق يعاني في تسجيل الأهداف أمام فريق عربي عنيد صاحب ... رياضة
-
المنتخب السعودي للناشئين يكسب أستراليا في كأس آسيا 2023افتتح المنتخب السعودي تحت 17 عامًا يوم الجمعة مشواره في منافسات كأس آسيا 2023 التي تستضيفها تايلاند بفوز على نظيره الأسترالي 2-0، ضمن مباريات المجموعة ... رياضة سعودية