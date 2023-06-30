إلزام كارديف سيتي بدفع آخر دفعتين من صفقة انتقال الراحل سالا

ألزم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" فريق كارديف سيتي الويلزي بدفع آخر دفعتين لفريق نانت الفرنسي مقابل انتقال إيميليانو سالا.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن سالا توفي عندما تحطمت الطائرة الخفيفة التي كان يسافر بها من فرنسا في بحر المانش في يناير 2019 بعد يومين من إعلان كارديف تعاقده مع المهاجم الأرجنتيني البالغ 28 عاما من نانت.

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أيدت المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي "كاس" مطالب النادي الفرنسي بالحصول على 6 مليون يورو من رسوم التحويل البالغة 15 مليون جنيه إسترليني في أغسطس الماضي، وأعلن كارديف يوم الجمعة أن فيفا ألزمه بدفع آخر قسطين من قيمة الصفقة.

ودفع كارديف أول قسط ومن المفهوم أن النادي، وإن كان على مضض، سيقوم الآن بدفع القسطين المتبقيين.

وتقدم كارديف بدعوى إهمال أمام المحاكم الفرنسية ضد نانت. وأكد أنه يجب أن يتحمل النادي مسؤولية الحادث الذي أدى لوفاة سالا، وذكر أن الرحلة تم تنظيمها من قبل وكيل لنانت.

وذكر النادي الويلزي يوم الجمعة أن فرانك كيتا الرئيس التنفيذي لنانت يتواجد رهن الاحتجاز لدى الشرطة بجانب وكيل اللاعبين باكاري سانوغو، حيث ذكر النادي أنهم مرتبطان بتحقيق مفتوح بفرنسا من يونيو الماضي في مزاعم ممارسة غير قانونية لنشاط الوكيل الرياضي، والتزوير واستخدام التزوير، وإساءة استخدام الأصول وغسل الأموال.