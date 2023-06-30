إنتر يؤكد رحيل مدافعه السلوفاكي شكرينيار

سيغادر السلوفاكي ميلان شكرينيار إنتر كلاعب حر قبل انتقاله المرتقب إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، بعد أن أعلن النادي الإيطالي يوم الجمعة رحيله عن صفوفه.

قال إنتر وصيف بطل أوروبا في بيان "ستة مواسم مليئة بالانتصارات والإنجازات: هنا تنتهي مغامرة ميلان شكرينيار بقميص إنتر".

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ينتهي عقد المدافع يوم الجمعة وسيصبح لاعبًا حرًا للانتقال إلى بطل فرنسا.

حقق ابن الـ28 عامًا لقب الدوري الإيطالي مع نيراتزوري عام 2021، وكأس ايطاليا مرتين والكأس السوبر المحلية مرتين وحل وصيفًا لمانشستر سيتي الإنجليزي هذا العام في نهائي دوري أبطال أوروبا.

لم يلعب مع إنتر منذ مارس الماضي وخصع لجراحة في العمود الفقري في الشهر التالي.

غاب عن نهاية مثيرة للموسم شهدت أيضًا التأهل على حساب الغريم ميلان الى نهائي دوري الابطال وتوترت العلاقات بين اللاعب والنادي مطلع العام.

فشل إنتر في بيعه إلى سان جيرمان في فترة الانتقالات الشتوية الاخيرة وجرّده من شارة القيادة في فبراير بعد أن رفض تجديد عقده.