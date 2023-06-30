بايرن يبدأ الدفاع عن لقب الدوري الألماني في ملعب بريمن

يستهل بايرن ميونخ حملة الدفاع عن لقب دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم بمواجهة مضيفه فيردر بريمن عندما تنطلق البطولة في 18 أغسطس.

وستكون المواجهة رقم 113 في الدوري بين الفريقين، وهو أكبر عدد من المباريات بين فريقين منذ انطلاق دوري الدرجة الأولى قبل 60 عاما.

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ونال بايرن لقبه 11 على التوالي بفارق الأهداف عن بوروسيا دورتموند عندما انتصر على كولن في الجولة الأخيرة من الموسم الماضي بينما اكتفى منافسه بالتعادل 2-2 مع ماينتس.

ويبدأ دورتموند مشواره نحو تحقيق لقبه الأول في الدوري منذ 2012 عندما كان يقود يورغن كلوب مدرب ليفربول الحالي باستضافة كولن.

ويخرج رازن بال شبورت لايبزيغ ثالث الترتيب في الموسم الماضي لمواجهة باير ليفركوزن، بينما يستضيف أونيون برلين صاحب المركز الرابع منافسه كولن.

ويخوض هايدنهايم مباراته الأولى على الإطلاق في دوري الأضواء أمام مضيفه فولفسبورغ، كما يحل دارمشتاد الوافد الجديد ضيفا على أينتراخت فرانكفورت.

وينطلق الموسم الجديد في 11 أغسطس بالدور الأول من كأس ألمانيا وبعد ذلك بثلاثة أيام يلعب بايرن ضد لايبزيغ في كأس السوبر المحلية.