تشلسي يتعاقد مع السنغالي جاكسون 8 أعوام

أعلن نادي تشيلسي صاحب المركز الثاني عشر في الدوري الإنجليزي لكرة القدم يوم الجمعة تعاقده مع المهاجم الدولي السنغالي نيكولاس جاكسون لمدة ثماني سنوات قادما من فياريال الإسباني.

وعلق المديران الرياضيان للنادي اللندني لورانس ستيوارت وبول وينستانلي على الصفقة في بيان "يسعدنا أن نرحب بنيكولاس في تشلسي. إنه لاعب يتمتع بإمكانيات كبيرة، كما أظهر الموسم الماضي مع فياريال. نعتقد أنه مستعد لاتخاذ الخطوة التالية في مسيرته ونتطلع إلى رؤيته يعمل مع مدربنا الجديد ماوريسيو بوكيتينو وزملائه".

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ولم يحدد النادي اللندني قيمة صفقة التعاقد مع جاكسون المولود في غامبيا والبالغ من العمر 22 عاما، بيد أن وسائل الإعلام أشارت إلى أنها تمت مقابل 32 مليون جنيه إسترليني.

وسجل جاكسون الذي لعب ثلاث مباريات دولية مع أسود التيرانغا، 12 هدفا في الدوري الإسباني العام الماضي.

وهي الصفقة الأولى هذا الصيف لتشيلسي الذي ركز بشكل أساسي على تقليص تشكيلته مع رحيل الفرنسي نغولو كانتي بنهاية عقده الى اتحاد جدة بطل الدوري السعودي والسنغاليين حارس المرمى إدوارد ميندي والمدافع كاليدو كوليبالي إلى صفوف الأهلي والهلال السعوديين تواليا.

كما تخلى تشيلسي عن خدماته لاعب وسطه الكرواتي ماتيو كوفاسيتش المنتقل إلى مانشستر سيتي بطل الدوري، والألماني كاي هافيرتز إلى جاره أرسنال، وروبن لوفتوس-تشيك إلى ميلان الايطالي، بينما قد يوقع مايسون ماونت قريبًا مع مانشستر يونايتد.